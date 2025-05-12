Онищенко: прекращение финансирования изучения вирусов не в интересах США

Академик Российской академии наук и заместитель главы Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости высказал критику в адрес решения бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении федерального финансирования исследований потенциально опасных вирусов, включая те, что имеют сходство с COVID-19. Он считает, что такой шаг не отвечает интересам американского общества.
Онищенко подчеркнул, что отказ от поддержки подобных научных проектов лишает специалистов возможности своевременно разрабатывать защитные меры, включая вакцины, и глубже понимать свойства новых патогенов. Он напомнил, что в настоящее время науке известно лишь о небольшом проценте существующих на планете вирусов — порядка 5−7%, что делает исследования в этой области особенно важными.
По мнению академика, попытка ограничить научный прогресс в сфере изучения вирусов как бесперспективна, так и вредна. Он убеждён, что наука всё равно будет развиваться, несмотря на политические решения, и подчёркивает необходимость продолжения работы в этом направлении для предотвращения возможных биологических угроз.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование федеральных средств для финансирования исследований, в ходе которых вирусам преднамеренно придаются новые, потенциально опасные свойства.