Онищенко: прекращение финансирования изучения вирусов не в интересах США

Онищенко подчеркнул, что отказ от поддержки подобных научных проектов лишает специалистов возможности своевременно разрабатывать защитные меры, включая вакцины, и глубже понимать свойства новых патогенов. Он напомнил, что в настоящее время науке известно лишь о небольшом проценте существующих на планете вирусов — порядка 5−7%, что делает исследования в этой области особенно важными.