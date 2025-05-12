Во Владивостоке готовят масштабную программу к «Ночи музеев — 2025»

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева подготовлена обширная программа для жителей и гостей Приморского края. В течение дня в главном корпусе музея на Светланской, 20, а также в филиалах и на объектах Владивостокской крепости будут проходить тематические лекции, экскурсии и мастер-классы от музея и его партнеров.