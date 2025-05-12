Во Владивостоке готовят масштабную программу к «Ночи музеев — 2025»

В субботу, 17 мая, Владивосток присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев — 2025», которая в этом году посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и героям, защитившим мир и свободу для будущих поколений.
В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева подготовлена обширная программа для жителей и гостей Приморского края. В течение дня в главном корпусе музея на Светланской, 20, а также в филиалах и на объектах Владивостокской крепости будут проходить тематические лекции, экскурсии и мастер-классы от музея и его партнеров.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, главным событием «Ночи музеев» станет показ художественно-документального фильма «Простые главные слова» российского журналиста Сергея Майорова. Фильм осмысливает войну через призму поэзии молодых поэтов, чьи жизни эта война оборвала. Наследники поэзии Серебряного века писали стихи даже на фронте: их произведения прочитают известные российские актёры. Это последняя большая творческая работа народного артиста СССР Василия Ланового.
Вечером на сцене у главного корпуса музея прозвучат стихи молодых приморских поэтов, чьи жизни также унесла война. Их прочитают выпускники Театрального института имени Щукина 2025 года, которые специально приедут во Владивосток вместе с автором фильма Сергеем Майоровым.
Для юных посетителей в филиалах музея Арсеньева из столицы организуют художественные и актёрские мастер-классы, где дети смогут пофантазировать на темы простых, но важных слов: «Любовь», «Родина», «Герой».