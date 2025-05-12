Украинские БПЛА атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ районах Харьковской области ко Дню Победы. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
— У нас случился опять очередной инцидент. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три беспилотника. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно, — цитирует его РИА Новости.
Командование украинскими войсками использует бывших заключенных, которые завербованы в 225-й отдельный штурмовой полк, в качестве заградотрядов для других подразделений, действующих в приграничных районах Сумской области.
Также сообщается, что во время боев за Покровск бригада понесла значительные потери, а часть выживших военных перевели в 425-й полк для участия в очередной провокации на границе с Курской областью.
4 мая сообщалось, что бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые вступили в прямой бой с украинскими же заградотрядами на Сумском направлении.