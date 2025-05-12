ВСУ атакуют беспилотниками памятники со знаменами Победы в Харьковской области

— У нас случился опять очередной инцидент. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три беспилотника. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно, — цитирует его РИА Новости.