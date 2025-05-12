Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: ЕС и Британия представят совместный пакт об обороне и безопасности

Новый пакт станет частью более масштабной сделки между Евросоюзом и Великобританией.

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе Европейский Союз и Великобритания планируют представить совместный пакт, посвященный вопросам обороны и безопасности. Как сообщает издание Times, это решение связано с серьезностью «величайшей угрозы за поколение».

Согласно информации, новый пакт станет частью масштабной сделки, которая обеспечит наиболее тесное сотрудничество между Великобританией и ЕС с момента выхода страны из Союза. Это соглашение подчеркивает важность совместных усилий в области безопасности в условиях современных вызовов.

Документ также предусматривает возможность совместной работы Великобритании и ЕС в случае, если США откажутся поддерживать действия под эгидой НАТО.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.