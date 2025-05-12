В России хотят расширить перечень нарушений, попадающих под лишение прав

В России хотят ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Депутат Ярослав Нилов сообщил, что недобросовестных водителей станут наказывать лишением прав на срок до двух лет, пишет РИА Новости.
В лучшем случае, в соответствии с пояснением к законопроекту, россияне получат штраф в размере от 20 000 до 30 000. При указанном нарушении водителей будут также лишать прав на срок от трех месяцев. Депутаты прибегли к таким мерам из-за учащения случаев непредоставления преимущества в движении машинам скорой помощи.
«Подобное поведение — прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы», — объяснил Ярослав Нилов.
Депутат также предложил включить ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов. Транспорт в последнее время стал особенно популярен среди россиян.