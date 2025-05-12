В России хотят расширить перечень нарушений, попадающих под лишение прав

«Подобное поведение — прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы», — объяснил Ярослав Нилов.