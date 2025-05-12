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Работающих пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии

В августе 2025 года работающих пенсионеров ожидает ежегодный перерасчет страховой пенсии. Это коснется тех граждан, которые в течение 2024 года официально работали и за которых работодатели платили страховые взносы.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью «Российской газете», передает ИА DEITA.RU.

Перерасчет пройдет автоматически, пенсионерам не нужно подавать заявления. Размер повышения будет зависеть от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий год.

Максимальное увеличение — до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. С января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля.

«В денежном эквиваленте прибавка за три балла составит несколько сотен рублей. Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем обеспечивает ежегодное повышение пенсии. Информация о стаже и взносах поступает напрямую от работодателей в Социальный фонд, поэтому пенсионеру не нужно участвовать в этом процессе», — пояснил депутат.

Новый размер пенсий начнет выплачиваться с августа, однако точная дата зависит от региона проживания пенсионера. Обычно выплаты приходят в период с 3-го по 25-е число месяца.