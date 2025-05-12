Работающих пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии

«В денежном эквиваленте прибавка за три балла составит несколько сотен рублей. Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем обеспечивает ежегодное повышение пенсии. Информация о стаже и взносах поступает напрямую от работодателей в Социальный фонд, поэтому пенсионеру не нужно участвовать в этом процессе», — пояснил депутат.