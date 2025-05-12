Суд оштрафовал россиянина за фото с нацистским приветствием

Судебное решение было обжаловано, но апелляция его подтвердила.
Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1,3 тысячи рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» фотографии с нацистским приветствием. Об этом говорится в материалах суда.
«Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики», — передает решение суда РИА Новости. При мониторинге интернета сотрудники Центра противодействия экстремизму обнаружили данный пост.
Мужчина заявил, что не имел злого намерения и хотел лишь изобразить цветочный стебель, однако суд усмотрел в его жесте ассоциацию с нацистской символикой и подчеркнул, что версия с цветком является надуманной. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция его подтвердила.