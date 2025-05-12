Суд оштрафовал россиянина за фото с нацистским приветствием

Мужчина заявил, что не имел злого намерения и хотел лишь изобразить цветочный стебель, однако суд усмотрел в его жесте ассоциацию с нацистской символикой и подчеркнул, что версия с цветком является надуманной. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция его подтвердила.