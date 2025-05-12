В школах Хабаровска стало больше на одну «Парту героя»

В специальной военной операции младший лейтенант Сухенко участвовал с 22 июня 2023 года в должности командира взвода 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона. 30 июля 2023 года, выполняя боевую задачу на стыке границ Запорожской и Донецкой областей, Андрей погиб, спасая своих бойцов под шквальным огнем противника. Указом президента Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения своего воинского долга, он посмертно награждён орденом Мужества.