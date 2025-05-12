В школах Хабаровска стало больше на одну «Парту героя»

«Парту героя» открыли в хабаровской школе № 38. В образовательной организации увековечили память погибшего участника специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Очередную «Парту героя» в Хабаровске открыли в память об Андрее Сухенко. В 2021 году он окончил кадетский класс следственного управления школы № 38, поступил в Российский государственный университет правосудия. В 2022 году отправился служить по призыву, а после подписал контракт с Вооруженными Силами РФ.
В специальной военной операции младший лейтенант Сухенко участвовал с 22 июня 2023 года в должности командира взвода 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона. 30 июля 2023 года, выполняя боевую задачу на стыке границ Запорожской и Донецкой областей, Андрей погиб, спасая своих бойцов под шквальным огнем противника. Указом президента Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения своего воинского долга, он посмертно награждён орденом Мужества.
Помимо установки «Парты героя» в школе, на ее территории увековечили память о выпускнике Андрее Сухенко, посадив дерево и установив мемориальную табличку.