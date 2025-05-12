Агрессивная собака нападает на людей и животных во дворе дома во Владивостоке

Женщина и хозяин агрессивного животного проживают в доме № 56 по улице Адмирала Кузнецова. Первый раз гражданка обратилась в полицию, когда собака напала на её питомца — пса породы бигль. Правоохранители, по словам заявительницы, не стали проводить разбирательство, посоветовав обратиться в органы, когда собака нападёт на человека.
1 ноября 2024 года животное напало уже на саму заявительницу, женщина получила множественные травмы. Их зафиксировал судмедэксперт, но когда пострадавшая обратилась в полицию уже со справкой о результатах экспертизы, в возбуждении уголовного дела ей якобы снова отказали. Теперь женщина просит огласки и помощи, отмечая бездействие правоохранительных органов, несмотря на наличие доказательств и официальных документов.
В апреле этого года сообщалось, что на улице Адмирала Кузнецова произошло ещё одно нападение собаки на человека — стаффордширский терьер, которого владелец выгуливал на поводке, но без намордника, покусал мальчика. Полиция проинформировала, что по факту инцидента начата проверка, но о процессуальном решении по её итогам пока не оглашалось.
Отметим, что в Приморском крае, согласно региональному закону, выгул собак допускается только в наморднике и на поводке, штрафы за нарушение составляют от 1000 до 2000 рублей (повторное нарушение — до 5000 рублей).
Обновлено в 10:35. Появилась официальная информация от УМВД по Приморскому краю, что в дежурную часть отдела полиции № 1 поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что 45-летняя местная жительница обратилась в приемное отделение с укушенной раной. Личность хозяина собаки уже установлена, сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.