Агрессивная собака нападает на людей и животных во дворе дома во Владивостоке

В апреле этого года сообщалось, что на улице Адмирала Кузнецова произошло ещё одно нападение собаки на человека — стаффордширский терьер, которого владелец выгуливал на поводке, но без намордника, покусал мальчика. Полиция проинформировала, что по факту инцидента начата проверка, но о процессуальном решении по её итогам пока не оглашалось.