Для самокатчиков втрое увеличили один тип штрафа

«Коммерческие организации устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия», — передает слова Тишакова агентство «Прайм». По словам доцента, в настоящее время обсуждаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях, включая предложения о значительном увеличении штрафов за нарушения ПДД при использовании средств индивидуальной мобильности.