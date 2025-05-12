Для самокатчиков втрое увеличили один тип штрафа

Размер штрафа за передачу самоката в пользование несовершеннолетним увеличен в три раза.
С конца апреля операторы кикшеринга в России втрое увеличили штрафы за аренду электросамокатов подростками — с 10 до 30 тысяч рублей. Эти меры связаны с резким ростом аварийности из-за нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.
«Коммерческие организации устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия», — передает слова Тишакова агентство «Прайм». По словам доцента, в настоящее время обсуждаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях, включая предложения о значительном увеличении штрафов за нарушения ПДД при использовании средств индивидуальной мобильности.
Согласно действующему законодательству, нарушение ПДД при управлении средствами индивидуальной мобильности влечет штраф до 1,5 тысяч рублей. Исключением является Москва, где размер штрафа уже достиг 100 тысяч рублей. Однако текущие меры административного воздействия оказываются недостаточно эффективными, особенно в отношении несовершеннолетних пользователей электросамокатов.