Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Тонга

Магнитуда природного катаклизма оценивается в 5,5 балла. Землетрясение фиксировалось в 01:04 по Москве. Оно произошло в 126 километрах от столицы Тонга Нукуалофа. Численность населения города составляет чуть более 22 тысяч человек.