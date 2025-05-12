Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Тонга

Сейсмологи сообщили о землетрясении вблизи берегов Тонга. Подземные толчки наблюдались в ночь на 12 мая. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Магнитуда природного катаклизма оценивается в 5,5 балла. Землетрясение фиксировалось в 01:04 по Москве. Оно произошло в 126 километрах от столицы Тонга Нукуалофа. Численность населения города составляет чуть более 22 тысяч человек.
По данным сайта, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. О жертвах и последствиях на земле сведений не поступало.
Ночью 12 мая землетрясение произошло и в Китае. По оценкам экспертов, магнитуда колебаний составила 5,6. Землетрясение наблюдали у города Шигадзе.