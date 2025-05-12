Гимнастка Екатерина Веденеева из Иркутска вернулась к тренерской работе в Россию

Родившаяся в Иркутске и выступавшая за Словению гимнастка Екатерина Веденеева сообщила, что после завершения спортивной карьеры не получила предложений о тренерской работе в Словении. Сейчас она тренирует и судит соревнования в Красноярске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.