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Гимнастка Екатерина Веденеева из Иркутска вернулась к тренерской работе в Россию

Сейчас спортсменка является старшим тренером юниорской сборной Красноярского края.

Источник: IrkutskMedia.ru

Родившаяся в Иркутске и выступавшая за Словению гимнастка Екатерина Веденеева сообщила, что после завершения спортивной карьеры не получила предложений о тренерской работе в Словении. Сейчас она тренирует и судит соревнования в Красноярске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Екатерина Веденеева помогает своему бывшему тренеру Елене Дрожановой и является старшим тренером юниорской сборной Красноярского края. Спортсменка отметила, что две гимнастки из Красноярска, с которыми она работает, попали в десятку лучших на первенстве России. Международная федерация гимнастики одобрила переход Веденеевой из словенской сборной в российскую.

Напоминаем, что недавно в Иркутске прошёл турнир по художественной гимнастике «Звезды на Байкале». В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток со всей страны.