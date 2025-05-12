Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: Россия имеет право на гарантии безопасности

Западные страны совершают стратегический просчет, делая ставку на ослабление Российской Федерации. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости бывший глава МИД Туниса Рафик Абдессалям, подчеркнув при этом законное право Москвы на обеспечение собственной безопасности.
«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой», — сказал Абдессалям.
Экс-министр подчеркнул, что Украина должна соблюдать нейтральный статус, отказаться от вступления в НАТО и устранить любые риски для соседних государств.
Ранее KP.RU писал, как на Западе отреагировали на недавнее заявление президента России Владимира Путина о начале прямых мирных переговоров по Украине. Так, практически все мировые СМИ считают российскую инициативу чрезвычайно важной и требующей осмысления.