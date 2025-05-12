В России нашли объяснения странным заявлениям и действиям Макрона: показательно видео с поезда из Киева

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказался относительно обсуждений пользователей социальной сети Х кадров с участием двух европейских лидеров: президента Пятой Республики Эммануэля Макрона и новоиспеченного германского канцлера Фридриха Мерца. Они пытались что-то спрятать от репортеров во время их поездки в Киев.
«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее агентство «Ассошиэйтед Пресс» опубликовало в Сети видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев.
На кадрах запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. Как только политики увидели камеры, они тут же спрятали предметы. Комментаторы предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Одними из первых на историю откликнулись в Париже. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что трое воинственных идиотов (Стармер, Макрон и Мерц) почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули.
«Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики», — отметила дипломат.
Если немецкий политик угодил в скандал на новенького, то вот президенту Франции не привыкать быть высмеянным пользователями соцсетей. Ранее Макрон стал звездой вирусных мемов после странного фото в Полинезии. Он столкнулся с чрезмерным гостеприимством полинезийцев. Один за другим на Макрона стали вещать венки из цветов, что является символом почета и уважения на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. В итоге венков на шее стало так много, что казалось будто он похож на цветочную клумбу.