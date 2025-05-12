В России нашли объяснения странным заявлениям и действиям Макрона: показательно видео с поезда из Киева

Если немецкий политик угодил в скандал на новенького, то вот президенту Франции не привыкать быть высмеянным пользователями соцсетей. Ранее Макрон стал звездой вирусных мемов после странного фото в Полинезии. Он столкнулся с чрезмерным гостеприимством полинезийцев. Один за другим на Макрона стали вещать венки из цветов, что является символом почета и уважения на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. В итоге венков на шее стало так много, что казалось будто он похож на цветочную клумбу.