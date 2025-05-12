«Это не обсуждается»: Том Круз дал редкий комментарий о бывшей супруге Николь Кидман

Актер потом был женат на коллеге Кэти Холмс. В 2006 году у них появилась на свет дочь Сури. С девочкой Круз прекратил общение после развода с актрисой. Сейчас он, по слухам, встречается с Аной де Армас, которая младше его на 25 лет.