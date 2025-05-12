В Черемхово спорткомплекс открыли после вмешательства прокуратуры

В Черемхово завершено строительство и введено в эксплуатацию новое спортивное сооружение. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, реализация этого объекта проходила в рамках регионального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».