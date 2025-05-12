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В Черемхово спорткомплекс открыли после вмешательства прокуратуры

Подрядчик не справлялся с поставленной задачей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово завершено строительство и введено в эксплуатацию новое спортивное сооружение. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, реализация этого объекта проходила в рамках регионального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

— Администрация Черемхово заключила в июле 2024 года муниципальный контракт на строительство модульного спортивного комплекса стоимостью 68 миллионов рублей. Однако подрядная организация нарушила сроки выполнения работ и не обеспечила надлежащее качество их исполнения, — сообщает пресс-служба ведомства.

После проведения проверки надзорный орган направил официальные представления в адрес недобросовестного подрядчика, а также в адрес заказчика — за недостаточный контроль за ходом выполнения работ.

Благодаря принятым мерам удалось добиться подписания акта приемки завершенного объекта. В итоге спортивный комплекс был официально открыт и введен в эксплуатацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организаторы нелегальных гонок в Ангарске, во время которых погибла 17-летняя девушка, удалили все посты в соцсетях.