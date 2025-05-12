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РИА Новости: Суд оштрафовал красноярца за фото с нацистским приветствием

В Красноярске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсети фотографии с нацистским приветствием. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Источник: Freepik

Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по Красноярскому краю выявили факт публикации такой фотографии на личной странице мужчины во «ВКонтакте».

Был составлен протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Красноярец пытался убедить суд, что никакого злого умысла у него было, а на фото он якобы «имитировал собой стебель цветка».

Однако суд определил, что жест мужчины на фото является «общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики».

Со времен Великой Отечественной войны в массовом сознании граждан нашей страны данный жест прочно ассоциируется с нацистской и фашистской символикой и с образом Гитлера, подчеркивается в документах.

Мужчина оштрафован на 1300 рублей.