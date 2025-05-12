РИА Новости: Суд оштрафовал красноярца за фото с нацистским приветствием

Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по Красноярскому краю выявили факт публикации такой фотографии на личной странице мужчины во «ВКонтакте».
Был составлен протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Красноярец пытался убедить суд, что никакого злого умысла у него было, а на фото он якобы «имитировал собой стебель цветка».
Однако суд определил, что жест мужчины на фото является «общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики».
Со времен Великой Отечественной войны в массовом сознании граждан нашей страны данный жест прочно ассоциируется с нацистской и фашистской символикой и с образом Гитлера, подчеркивается в документах.
Мужчина оштрафован на 1300 рублей.