Форум бизнесменов пройдет в Красноярске в пятый раз

Основной площадкой станет Красноярск, но также на офлайн-встречах смогут присутствовать участники из Минусинска, Лесосибирска, Канска, Зеленогорска, Ачинска, Идринского и Каратузского районов, ряд мероприятий будет транслироваться онлайн.
Участниками форума «Мой бизнес. Дни предпринимательства-2025» станут представители бизнеса, самозанятые и те, кто планирует открыть своё дело. В программе предусмотрено более 50 образовательных и дискуссионных площадок, выступления экспертов, разбор кейсов, тренинги. Мероприятие проводит центр «Мой бизнес» в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
«Форум уже пятый год подряд подтверждает свой статус ключевой площадки для развития бизнеса в нашем регионе. Это не только возможность для предпринимателей получить новые знания и инструменты для роста, но и важный шаг в реализации национальных проектов, направленных на укрепление экономики и поддержку экспорта. Уверен, что в этом году участников ждёт ещё больше практической пользы, актуальных контактов и вдохновения для новых свершений», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
Начинающим предпринимателям предложат повысить квалификацию, пройдя бесплатный образовательный курс «Основы предпринимательской деятельности» в дистанционном формате. После завершения выдаётся государственный сертификат.
Ключевые темы форума в этом году — искусственный интеллект, защита персональных данных, налогообложение, кадровый голод, проведение закупок, использование финансовых инструментов. Уже опытные бизнесмены найдут много полезного на секциях для экспортёров: эксперты расскажут о том, как эффективно и без лишних затрат осваивать рынки в других странах.
Участие в форуме по предварительной регистрации бесплатное. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте дни-предпринимательства.рф.
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