Форум бизнесменов пройдет в Красноярске в пятый раз

«Форум уже пятый год подряд подтверждает свой статус ключевой площадки для развития бизнеса в нашем регионе. Это не только возможность для предпринимателей получить новые знания и инструменты для роста, но и важный шаг в реализации национальных проектов, направленных на укрепление экономики и поддержку экспорта. Уверен, что в этом году участников ждёт ещё больше практической пользы, актуальных контактов и вдохновения для новых свершений», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.