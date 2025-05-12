В Красноярске до конца мая на трех перекрестках появится новая разметка и камеры. Такая информация опубликована на официальном портале администрации краевого центра. Речь идет о точках:
— улицы Взлетная — Октябрьская;
— Ленина — Вейнбаума;
— Вейнбаума — Марковского.
Там уже установлены стационарные комплексы фиксации нарушения правил дорожного движения в рамках развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД для профилактики выездов на перекрестки, образования заторов и дорожных конфликтов.
Согласно информации, в срок до 30 мая на дорожном полотне нанесут разметку, которая будет обозначать границы перекрестков. Плюс установят соответствующие дорожные знаки «Участок перекрестка». После этого водители обязаны будут соблюдать новые требования.