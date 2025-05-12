Экономист назвал верный способ увеличить пенсию

Размер пенсии также зависит от стажа работы и отчислений с зарплаты в Социальный фонд, что обуславливает индивидуальные пенсионные коэффициенты. На 1 февраля 2025 года средняя пенсия работающих граждан составляет около 20 928 рублей, а неработающих — 23 800 рублей. Тех, кто не достигает достаточного уровня пенсионного обеспечения, поддерживает социальная пенсия, которая составляет около 15 тысяч рублей, с дополнительными выплатами до прожиточного минимума.