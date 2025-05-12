Экономист назвал верный способ увеличить пенсию

На 1 февраля 2025 года средняя пенсия работающих граждан — около 20 928 рублей.
Вступление в программу долгосрочных сбережений поможет увеличить пенсию. Такой совет дал доцент института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета (МГПУ) Вадим Ковригин.
«Для увеличения пенсии необходимо подумать о вступлении в программу долгосрочных сбережений», — передает слова Ковригина «Прайм». Он добавил, что в течение первых десяти лет государство будет софинансировать взносы на уровне не менее 25%, а доходность в первый год может превышать 15% у большинства фондов.
Размер пенсии также зависит от стажа работы и отчислений с зарплаты в Социальный фонд, что обуславливает индивидуальные пенсионные коэффициенты. На 1 февраля 2025 года средняя пенсия работающих граждан составляет около 20 928 рублей, а неработающих — 23 800 рублей. Тех, кто не достигает достаточного уровня пенсионного обеспечения, поддерживает социальная пенсия, которая составляет около 15 тысяч рублей, с дополнительными выплатами до прожиточного минимума.