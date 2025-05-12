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МВД: мошенники похищают банковские данные под предлогом онлайн-оплаты

Реквизиты банковской карты попадают к злоумышленникам после ввода информации на сайте, на который они отправили жертву.

Аферисты выдают себя за покупателей и похищают банковские данные под предлогом оплаты онлайн-оплаты якобы через безопасный механизм на «защищенном сайте», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Информцию ведомства приводит ТАСС. Связываясь с продавцом, мошенники утверждают, что внесли деньги на счет с такой защитой, и просят пройти по специальной ссылке, проходя по которой жертва попадает на фишинговый сайт. После ввода данных реквизиты банковской карты попадают к злоумышленникам, которые с этого момента получают доступ к денежным средствам.

При этом в УБК отметили, что жертвами аферистов всё же чаще становятся не продавцы, а покупатели. Ведомство советует гражданам совершать сделки только в проверенных магазинах и на маркетплейсах. Кроме того, в МВД порекомендовали изучать отзывы перед покупками.

Напомним, ранее стало известно, что преступники начали использовать приложение для удаленного доступа, чтобы завладеть личной информацией и средствами на банковских счетах граждан. Аферисты убеждают жертв установить вредоносную программу, маскируя её под официальное приложение жилищно-коммунальных служб или медицинских учреждений.