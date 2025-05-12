МВД: мошенники похищают банковские данные под предлогом онлайн-оплаты

При этом в УБК отметили, что жертвами аферистов всё же чаще становятся не продавцы, а покупатели. Ведомство советует гражданам совершать сделки только в проверенных магазинах и на маркетплейсах. Кроме того, в МВД порекомендовали изучать отзывы перед покупками.