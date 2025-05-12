Жителей РФ ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня России в июне

В июне жителей страны ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Она рассказала, что следующие длинные выходные наступят 12 июня и продлятся до 15-го числа. Это связано с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесли с 8 марта, согласно постановлению российского правительства.
Также специалист напомнила, что следующая короткая рабочая неделя будет три дня — с 9 по 11 июня. При этом рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, передает РИА Новости.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками. По его словам, закрепление в производственном календаре непрерывных праздничных дней с 1 по 9 мая позволит людям лучше подготовиться к дачному сезону и провести необходимые работы на своих участках.
В Роскачестве напомнили, что закон о тишине распространяется не только на городские квартиры, но и на дачи. Каждый регион в стране самостоятельно устанавливает часы тишины — в зависимости от местных особенностей.
Например, в Московской и Ленинградской областях запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, в будние дни — с 21:00 до 8:00.