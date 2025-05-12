Эндокринолог назвала проблемы со здоровьем, которые могут вызвать фруктовые соки

Употребление фруктовых соков может привести к набору веса. Несмотря на то, что соки часто считаются полезными, на деле они часто приводят к проблемам со здоровьем. Об этом KP.RU рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.
— В своих соцсетях я неоднократно писала о том, что употребление соков, натуральных или восстановленных это прямой путь к набору веса, причем за счет жировой ткани. И здесь не может быть никаких разночтений. Если в организм попадает фруктоза, а в соках ее много, то половина ее превратится в жир, — объяснила медик.
Оставшаяся часть, пояснила специалиста, превращается в глюкозу. Она при недостатке физической активности откладывается в жировой ткани в качестве запаса.
— Большое количество фруктозы — это прямой путь для развития метаболического синдрома, сахарного диабета, сердечно-сосудистых проблем, — отметила эксперт.
Если не хочется набирать лишний жир в области талии, лучше употреблять фрукты в их натуральном виде, а не в виде сока. Причем есть их стоит после основного приема пищи, как десерт. В качестве напитка же предпочтительнее выбирать обычную воду.