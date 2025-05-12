Эндокринолог назвала проблемы со здоровьем, которые могут вызвать фруктовые соки

— В своих соцсетях я неоднократно писала о том, что употребление соков, натуральных или восстановленных это прямой путь к набору веса, причем за счет жировой ткани. И здесь не может быть никаких разночтений. Если в организм попадает фруктоза, а в соках ее много, то половина ее превратится в жир, — объяснила медик.