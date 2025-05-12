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В Омске спрос на учителей народных танцев вырос в 2,5 раза

Представлена статистика за прошедший год.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным сервиса «Авито Услуги», в России отмечается значительный рост интереса к фольклору. Так, в Омске спрос на преподавателей народных танцев увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлогодним показателей.

Аналитики поделились подробной статистикой.

— Народные инструменты. Спрос на обучение игре на балалайке, гармошке и домре вырос на 14% за год. Лидеры: Киров (+56%), Сочи (+55%), Уфа (+53%).

— Народные танцы. Интерес к преподавателям увеличился за 12 месяцев на 42%. Значительный рост наблюдается не только в Омске, но и в Ижевске (в 2,8 раза), Рязани (в 2,7 раза).

— Концерты танцевальных коллективов. Запросы на их шоу увеличились на 12%.

Организаторы исследования связывают тренд с желанием людей найти аутентичность в эпоху цифрового переизбытка. Народная культура становится способом сохранить традиции и эмоциональную связь с корнями.

Ранее «КП Омск» рассказала, что город возглавил топ самых доступных локаций для занятий фитнесом.