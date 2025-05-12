В Омске спрос на учителей народных танцев вырос в 2,5 раза

Согласно данным сервиса «Авито Услуги», в России отмечается значительный рост интереса к фольклору. Так, в Омске спрос на преподавателей народных танцев увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлогодним показателей.
Аналитики поделились подробной статистикой.
— Народные инструменты. Спрос на обучение игре на балалайке, гармошке и домре вырос на 14% за год. Лидеры: Киров (+56%), Сочи (+55%), Уфа (+53%).
— Народные танцы. Интерес к преподавателям увеличился за 12 месяцев на 42%. Значительный рост наблюдается не только в Омске, но и в Ижевске (в 2,8 раза), Рязани (в 2,7 раза).
— Концерты танцевальных коллективов. Запросы на их шоу увеличились на 12%.
Организаторы исследования связывают тренд с желанием людей найти аутентичность в эпоху цифрового переизбытка. Народная культура становится способом сохранить традиции и эмоциональную связь с корнями.
Ранее «КП Омск» рассказала, что город возглавил топ самых доступных локаций для занятий фитнесом.