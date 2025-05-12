Трамп сообщил о «шаге доброй воли» группировки ХАМАС в отношении США

«Я рад объявить, что Иден Александер, американский гражданин, который был в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в том, чтобы это монументальное событие произошло», — написал в посте Дональд Трамп.