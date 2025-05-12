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Трамп сообщил о «шаге доброй воли» группировки ХАМАС в отношении США

Трамп рассказал об одном из последних шагов для завершения войны Израиля и ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об освобождении израильского военнослужащего Идена Александера. Он имеет и гражданство Соединенных Штатов. Дональд Трамп поблагодарил всех, кто посодействовал возвращению солдата из плена. Он назвал в соцсети поступок боевиков ХАМАС «шагом доброй воли».

Хозяин Белого дома положительно оценил действие палестинской группировки в отношении США. По его словам, освобождение Идена Александера стало «одним из последних шагов» для завершения войны между Израилем и ХАМАС.

«Я рад объявить, что Иден Александер, американский гражданин, который был в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в том, чтобы это монументальное событие произошло», — написал в посте Дональд Трамп.

Президент США также сделал важное для американцев объявление. Он заявил, что вскоре подпишет указ, позволяющий жителям покупать лекарства по низким ценам. В других странах, при этом, приобрести медикаменты будет сложнее.