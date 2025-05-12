Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая

День у Рыб зависит от того, насколько серьезны и ответственны вы будете в начале дня. В это время никак нельзя идти на поводу у своих капризов и мимолетных желаний. Нежелательно рассчитывать на помощь со стороны, вряд ли вы ее получите вовремя. Не исключены финансовые затруднения, передает «Российская газета».