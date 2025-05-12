Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая

Астрологи составили подробный гороскоп для каждого знака зодиака на 12 мая.
Овнам предстоит благоприятный день для общения. Можете связаться со старыми друзьями, если считаете нужным, восстановить связь с теми, кто раньше был близок. Намеченные планы стоит обсудить с близкими, когда появится больше определенности.
Звезды обещают Тельцам подходящий день для разговоров с близкими о важных и насущных проблемах. Вы сможете четко и без напора объяснить свою позицию и принять чужой взгляд. Возможно, сможете разобраться с трудностями, которые негативно влияли на отношения в семье.
Близнецам не рекомендуется витать в облаках, воспринимайте вещи объективно. Сможете продемонстрировать творческое мышление, но не всегда получится применить его на практике. Не стоит спешить, дайте себе время все проанализировать.
Ракам предстоит продуктивная первая половина дня. Появятся идеи, которые удастся без затруднений воплотить в жизнь. Разговоров будет больше обычного. Но общение не будет пустым — согласуете совместные планы с теми, с кем давно планировали наладить связь.
Осторожность и сдержанность поможет Львам избежать лишних сцен и конфликтов. Не спешите с выводами и не ищите подвоха, иначе рискуете испортить отношения. Избегайте споров из-за мелких бытовых проблем. Успех ждет там, где будете справляться без сторонней помощи.
Девы смогут добиться колоссального успеха в совместных делах. При этом важными задачами лучше заниматься в одиночку и без советов со стороны. Если необходимо поддержка, старайтесь быть не слишком серьезными. Не посещайте государственные учреждения — не добьетесь того, для чего пришли.
Весы смогут легко заинтересовывать окружающих своими мыслями. За советом стоит обращаться к людям с более прагматичным взглядом. Не стоит отмахиваться от критики. Не исключены удачные совпадения, острым будет деловое чутье.
Вспыльчивость и импульсивность Скорпионов грозит спровоцировать катастрофу. Будьте сдержанны и не ведитесь на провокации и манипуляции. Для решения важных вопросов это не лучший день. Под давлением эмоций можете совершить много ошибок.
Недавние соперники Стрельцов могут стать соратниками. Вам удастся наладить контакт близкими людьми. Можно строить совместные планы, так как ваши предложения устроят многих. Отлично пройдет время в кругу представителей противоположного пола. Можете дать обещания, которые придется сдержать.
Плодотворный день предстоит Козерогам. Особенно хорошо пройдет первая его половина. Неожиданно быстро удастся решить дела, которые казались крайне трудными. Во второй половине дня возможны приятные новости. Вечером уделите время себе, своим хобби. Спортивная разминка тоже не будет лишней.
Трудности могут возникнуть у Водолеев, но они не заставят вас сдаться. Чем больше препятствий возникает на пути, тем с большим рвением вы беретесь их преодолевать. Упорство помогает достичь успеха там, где многие потерпели бы неудачу. Благоприятное время для выгодных сделок.
День у Рыб зависит от того, насколько серьезны и ответственны вы будете в начале дня. В это время никак нельзя идти на поводу у своих капризов и мимолетных желаний. Нежелательно рассчитывать на помощь со стороны, вряд ли вы ее получите вовремя. Не исключены финансовые затруднения, передает «Российская газета».