Эксперт Игнатов: шутить над телефонными мошенниками может быть опасно

«Если вы на сто процентов знаете, что это мошенники, но решили над ними там поглумиться, то я не советую делать это очень долго. Вы можете начать общаться, вам начнут отвечать и попытаются ввести в заблуждение. Лучше всего прекратить диалог», — порекомендовал он.