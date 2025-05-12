Эксперт Игнатов: шутить над телефонными мошенниками может быть опасно

Любые разговоры с мошенниками, по телефону или мессенджерам, могут быть опасны, отметил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
«Опасность может быть, если человек не до конца понимает, что это мошенник, и считает, что это могут быть компетентные специалисты, которые хотят помочь, облегчить жизнь. Когда у человека есть сомнения, мошенники это чувствуют и начинают давить, чтобы убедить жертву», — объяснил эксперт.
По словам Игнатова, в арсенале преступников много фраз, которые они применяют, чтобы убедить своих жертв и заставить их поверить.
«Если вы на сто процентов знаете, что это мошенники, но решили над ними там поглумиться, то я не советую делать это очень долго. Вы можете начать общаться, вам начнут отвечать и попытаются ввести в заблуждение. Лучше всего прекратить диалог», — порекомендовал он.
Эксперт обратил внимание на то, что мошенники могут сделать записи во время разговора по телефону или видеозвонка по мессенджеру.
«Сейчас технологии развиваются и может быть все что угодно. Могут использовать голос и видео для звонков вашим родным, близким, друзьям, якобы, вы попали в беду и необходима помощь», — добавил Игнатов.
Ранее зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил российским семьям придумать кодовое слово для борьбы с мошенниками.