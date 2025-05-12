Много тел погибших бойцов ВСУ остается около государственной границы в Курской области. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.
Большое количество трупов находятся в лесопосадках в нескольких километрах от госграницы. Эти украинские военные были ликвидированы во время боестолкновения с десантниками ВС России, сказано в статье.
В воскресенье, 11 мая, командир разведроты с позывным «Гром» рассказал, что российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки противника, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области.
Командование украинскими войсками использует бывших заключенных, которые завербованы в 225-й отдельный штурмовой полк, в качестве заградотрядов для других подразделений, действующих в приграничных районах Сумской области.
4 мая сообщалось, что бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые вступили в прямой бой с украинскими же заградотрядами на Сумском направлении.