На прошлой неделе в Красноярском крае потушили 109 пожаров

Также за сутки зафиксировано одно происшествие на воде: во время тренировки секции парусного спорта на реке Енисей в Красноярске перевернулась лодка с двумя детьми. Благодаря спасательным жилетам и оперативной помощи тренеров и сотрудников МЧС, обошлось без пострадавших.