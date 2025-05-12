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На прошлой неделе в Красноярском крае потушили 109 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Такую статистику приводят в МЧС по краю.

Источник: НИА Красноярск

Вчера, 11 мая, на территории Красноярского края пожарно-спасательные подразделения потушили 14 возгораний, в том числе два пала травы на общей площади около 12 гектаров. Пострадавших нет.

В селе Байкит Эвенкийского района пожар повредил кровлю, потолочное перекрытие и стены жилого дома на площади 150 кв. м. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. В тушении были задействованы 24 человека и 4 единицы техники.

В деревне Денисовка Абанского района в результате предполагаемого поджога сгорела веранда и повреждена крыша жилого дома. Огонь охватил 128 кв. м.

Также за сутки зафиксировано одно происшествие на воде: во время тренировки секции парусного спорта на реке Енисей в Красноярске перевернулась лодка с двумя детьми. Благодаря спасательным жилетам и оперативной помощи тренеров и сотрудников МЧС, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшую неделю в крае ликвидировано 109 пожаров, в том числе 38 палов травы. Зарегистрировано два происшествия на воде, а также 8 выездов спасателей на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.