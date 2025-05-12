Новые подробности в деле об осквернении георгиевской ленты: родителям нарушителей грозит лишение гражданства

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, придающий георгиевской ленточке официальный статус. Она теперь считается «символом воинской славы России». С того времени за ее осквернение положена уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф до 3 млн. рублей или тюрьма до трех лет. А максимальное наказание (если оскверняли через интернет или группой лиц) — штраф до 5 млн. рублей или тюрьма до 5 лет.