Новые подробности в деле об осквернении георгиевской ленты: родителям нарушителей грозит лишение гражданства

В Следственном комитете Российской Федерации идет проверка по факту осквернения подростками георгиевской ленты в Обнинске Калужской области, а также законности получения российского гражданства их родителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В городе Обнинске несовершеннолетние, чьи родители недавно стали гражданами Российской Федерации, осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага», — отметил представитель СК.
В ведомстве добавили, что проверка идет по двум статьям Уголовного кодекса России ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России) и по ст. 293 УК РФ (халатность) следователи проверят законность получения гражданства РФ родителями несовершеннолетних.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту случившегося.
Инцидент получил широкую огласку после того, как видео с подростками появилось в социальных сетях. Это сильно возмутило местных жителей.
Позже правоохранительными органами были установлены личности нарушителей. Подростки вместе с родителями были доставлены для дачи объяснений в следственные органы. Мать одного из подростков в извинениях начала «умолять всех, кто нашел в России новый дом, ценить и уважать эту землю».
Сам виновник происшествия также выразил искреннее раскаяние: «Я глубоко сожалею о своем поступке и прошу всех не повторять моих ошибок в этой великой стране».
В апреле этого года в Кемерове ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя признали виновным в реабилитации нацизма, осквернившего георгиевскую ленту. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, придающий георгиевской ленточке официальный статус. Она теперь считается «символом воинской славы России». С того времени за ее осквернение положена уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф до 3 млн. рублей или тюрьма до трех лет. А максимальное наказание (если оскверняли через интернет или группой лиц) — штраф до 5 млн. рублей или тюрьма до 5 лет.