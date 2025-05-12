Мэр Красноярска поблагодарил жителей за создание праздничной атмосферы ко Дню Победы

В своем Telegram-канале он отметил, что в этом году к оформлению города присоединились не только муниципальные службы, но и управляющие компании, коммерческие организации и сами красноярцы.
На улицах города появились флаги и баннеры, на фасадах зданий — тематические муралы, а окна многих организаций украсили рисунки и плакаты, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание уделили дворам и общественным пространствам, которые также были оформлены в праздничной тематике.
«За эти дни я немало слышал оценок от красноярцев и гостей, что особое праздничное настроение было создано за счет оформления города. В этом году к этой работе присоединились предприниматели, управляющие компании, обычные красноярцы. Спасибо всем!» — написал Логинов.