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Мэр Красноярска поблагодарил жителей за создание праздничной атмосферы ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Красноярска Владислав Логинов поблагодарил жителей и предпринимателей за активное участие в создании праздничной атмосферы ко Дню Победы.

Источник: Соцсети

В своем Telegram-канале он отметил, что в этом году к оформлению города присоединились не только муниципальные службы, но и управляющие компании, коммерческие организации и сами красноярцы.

На улицах города появились флаги и баннеры, на фасадах зданий — тематические муралы, а окна многих организаций украсили рисунки и плакаты, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание уделили дворам и общественным пространствам, которые также были оформлены в праздничной тематике.

«За эти дни я немало слышал оценок от красноярцев и гостей, что особое праздничное настроение было создано за счет оформления города. В этом году к этой работе присоединились предприниматели, управляющие компании, обычные красноярцы. Спасибо всем!» — написал Логинов.