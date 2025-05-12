Жительницу Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей за сына-самокатчика

Все произошло на набережной возле Виноградовского моста еще 2 мая. По мнению женщины, что такого произошло-то? Однако этот пост вызвал неоднозначную реакцию. Учитывая негатив красноярцев в отношении электросамокатов как таковых, они осуждают любое нарушение правил поездок на СИМ. К таким относятся и поездки с детьми, и поездки детей. Знающие люди подсказали, кстати, что в столице суммы штрафов доходят до 100 тысяч рублей.