Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей за сына-самокатчика

Красноярка дала сыну прокатиться несколько секунд и получила штраф.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей. За то, что дала своему несовершеннолетнему сыну прокатиться на самокате. Женщина выставила пост в «Запрещенной “Телеграме”, где пожаловалась с негодованием: всего-то 30 секунд ребенок проехал, ничего не повредил, проблем не создал, добираясь до парковки, а ей прилетел такой крупный административный штраф.

Все произошло на набережной возле Виноградовского моста еще 2 мая. По мнению женщины, что такого произошло-то? Однако этот пост вызвал неоднозначную реакцию. Учитывая негатив красноярцев в отношении электросамокатов как таковых, они осуждают любое нарушение правил поездок на СИМ. К таким относятся и поездки с детьми, и поездки детей. Знающие люди подсказали, кстати, что в столице суммы штрафов доходят до 100 тысяч рублей.