Жительницу Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей за сына-самокатчика

Жительницу Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей. За то, что дала своему несовершеннолетнему сыну прокатиться на самокате. Женщина выставила пост в «Запрещенной “Телеграме”, где пожаловалась с негодованием: всего-то 30 секунд ребенок проехал, ничего не повредил, проблем не создал, добираясь до парковки, а ей прилетел такой крупный административный штраф.
Все произошло на набережной возле Виноградовского моста еще 2 мая. По мнению женщины, что такого произошло-то? Однако этот пост вызвал неоднозначную реакцию. Учитывая негатив красноярцев в отношении электросамокатов как таковых, они осуждают любое нарушение правил поездок на СИМ. К таким относятся и поездки с детьми, и поездки детей. Знающие люди подсказали, кстати, что в столице суммы штрафов доходят до 100 тысяч рублей.