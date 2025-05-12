Ученый назвал главные опасности, которые таят в себе тараканы для человека

Тараканы изначально жили в лесу и только потом перебрались поближе к человеку. Эти насекомые давно адаптировались к жизни в домах и могут переносить множество заболеваний — от вирусных и бактериальных до яиц глистов.
— Тараканы не являются избирательными переносчиками каких-то отдельных заболеваний, опасных для человека. Но просто так, не специально, они могут переносить огромное количество вирусных, бактериальных и некоторых других заболеваний, включая и яйца глистов, — пояснил в беседе с KP.RU энтомолог, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Марьинский.
Чтобы защитить себя от тараканов, важно хранить еду в закрытых местах — например, в холодильнике. Если таракан пробежал по фруктам, а вы их съели, есть риск подхватить весь «букет» инфекций.
Также важно найти и устранить места, где насекомым комфортно жить — чаще всего это влажные пространства за мебелью или рядом с трубами. Если справиться самостоятельно не удается, лучше вызвать профессионалов. А чтобы тараканы не пришли от соседей, стоит перекрыть все щели и поставить сетки на вентиляцию.