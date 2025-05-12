Ученый назвал главные опасности, которые таят в себе тараканы для человека

Также важно найти и устранить места, где насекомым комфортно жить — чаще всего это влажные пространства за мебелью или рядом с трубами. Если справиться самостоятельно не удается, лучше вызвать профессионалов. А чтобы тараканы не пришли от соседей, стоит перекрыть все щели и поставить сетки на вентиляцию.