Суд отказал Гулькиной в удовлетворении иска о защите чести к Суханкиной

Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда, который в октябре прошлого года удовлетворил иск экс-солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшей коллеге Маргарите Суханкиной из-за ее слов. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило ТАСС, ссылаясь на судебные документы.
— В удовлетворении исковых требований Гулькиной Наталии Валерьевны к Суханкиной Маргарите Анатольевне о признании сведений недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании публично опровергнуть высказывания, компенсации морального вреда — отказать, — говорится в решении суда.
Причиной судебного разбирательства стали заявления певицы в интервью журналистке Алене Жигаловой. Она сказала, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни», называла ее «слабой на передок», заявила о ее любви к молодым парням — «практически детям».
В результате артистка подала к Суханкиной иск на шесть миллионов рублей. Суд первой инстанции в октябре удовлетворил требования Гулькиной. Он обязал ответчицу публично опровергнуть сказанные о певице слова и выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, говорится в статье.
В 2023 году Наталья Гулькина рассказала, что уже вышла на пенсию, но о заслуженном отдыхе она и не думает. Артистка продолжает выступать, но уже как самостоятельная единица, потому что у нее маленькая пенсия.