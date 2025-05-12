В здании Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой

Сотрудники Верховного суда Аргентины, готовясь к смене помещения, обнаружили странные коробки. В здании в течение 80 лет находились фашистские материалы. Их привезли в Аргентину в 1941 году, пишет газета La Nacion.
По уточнению, в коробках лежали документы с нацистской пропагандой и паспорта. Их, как поясняется в материале, передали в полицию. Найденные материалы могут пролить свет на Холокост.
В суде установили точную дату появления коробок в Аргентине. Сообщается, что их доставили в страну 20 июня 1941 года. Внутри находятся также личные вещи сотрудников посольства Германии в Японии. Немецкие дипломаты тогда попросили вернуть документы в Японию. Аргентина отказалась и конфисковала найденное.
Российская ФСБ, тем временем, обнародовала данные о гибели нескольких тысяч пленных в результате действий британской армии. Они были убиты 3 мая 1945 года.