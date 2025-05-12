В здании Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой

В суде установили точную дату появления коробок в Аргентине. Сообщается, что их доставили в страну 20 июня 1941 года. Внутри находятся также личные вещи сотрудников посольства Германии в Японии. Немецкие дипломаты тогда попросили вернуть документы в Японию. Аргентина отказалась и конфисковала найденное.