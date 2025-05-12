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Жителя Красноярска оштрафовали за фото в соцсетях с нацистским приветствием

По делу об административном нарушении суд обязал мужчину выплатить государству 1300 рублей.

Суд в Красноярске наложил штраф на местного жителя за публикацию в социальных сетях фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие, следует из судебных документов.

Снимок обнаружили в Сети сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) управления МВД по Красноярсому краю. В отношении мужнины был составлен протокол РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

На судебной заседании он заявил, что не имел злого умысла и его действия якобы никак не связны с нацистским приветствием. Суд не принял такое объяснение гражданина и оштрафовал его на 1300 рублей.

Мужнина обжаловал судебное поставление, однако апелляционная инстанция признала решение о штрафе законным.

Напомним, в ноябре в Санкт-Петербурге мужчина изобразил нацистское приветствие в магазине, после чего его отправили под административный арест. Мужчина признал свою вину, но пояснил, что был пьян и ничего не помнит.