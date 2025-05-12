В Чунском районе в День Победы установлен рекорд России

К слову, это уже второй рекорд, установленный в Чуне: в прошлом году 14 сентября на День поселка от ЖД вокзала до улицы Саянской был растянут самый большой государственный флаг в России. Его длина также составила две тысячи метров. По примерным подсчетам, принять участие в мероприятии тогда собрались более двух с половиной тысяч жителей райцентра.