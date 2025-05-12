В Чунском районе в День Победы установлен рекорд России

В Чунском муниципальном округе Иркутской области на празднование 9 Мая жители пронесли по улицам Георгиевскую ленту длиной 1,6 километра и шириной 4,5 метра, установив тем самым новый всероссийский рекорд.
«Только представьте — георгиевская лента длиной почти 2 километра!!! И это — рекорд России. Выглядит, конечно, грандиозно. Рад, что люди в территориях не просто с размахом отметили эту важнейшую для нашего государства дату, но и подошли к процессу творчески», — написал в своем Телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Символ Победы, сшитый руками чунских швей, пронесли по улицам более 3 тысяч человек во главе с главой округа Николаем Хрычовым. Участники акции, взявшись за ленту, прошли маршрутом от мемориала Славы до центральной площади. По пути к колонне присоединялись дети, ветераны, целые семьи.
«Идея родилась как способ не только отметить 80-летие Победы, но и объединить поколения. Для воплощения замысла потребовалось заказать ткани “напрямую из Бишкека” — местных запасов не хватило», — рассказали в районной администрации.
Гигантскую георгиевскую ленту планируют передать в музей округа. А сертификат о рекорде России займет место в местной администрации.
К слову, это уже второй рекорд, установленный в Чуне: в прошлом году 14 сентября на День поселка от ЖД вокзала до улицы Саянской был растянут самый большой государственный флаг в России. Его длина также составила две тысячи метров. По примерным подсчетам, принять участие в мероприятии тогда собрались более двух с половиной тысяч жителей райцентра.