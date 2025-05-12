Из Омска возобновились задержки авиарейсов в Москву

В понедельник, 12 мая 2025 года, вновь зафиксирована задержка вылета из Омска в Москву, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Согласно информации, размещенной на сайте Омского аэропорта, вместо положенных 6:30 борт отправился в столицу лишь в 7:54, то есть почти с полуторачасовым опозданием.
Точная причина сбоя в графике неизвестна, однако имеются данные, что воздушное судно под осуществление рейса прибыло в Омск с опозданием на 66 минут. Таким образом, фактически официальной причиной может быть названо «позднее прибытие борта под осуществление рейса».
Стоит напомнить, что масштабный сбой авиасообщения между Омском и Москвой наблюдался с 7 мая 2025 года, когда один из рейсов перенесли на сутки, впоследствии отменялись еще несколько вылетов. Однако спустя три дня проблема была сведена на нет.