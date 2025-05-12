Из Омска возобновились задержки авиарейсов в Москву

Стоит напомнить, что масштабный сбой авиасообщения между Омском и Москвой наблюдался с 7 мая 2025 года, когда один из рейсов перенесли на сутки, впоследствии отменялись еще несколько вылетов. Однако спустя три дня проблема была сведена на нет.