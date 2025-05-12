Раевский сказал, какой мессенджер лучше для сохранения тайны переписки

«Нету каких-то объективных данных, которые бы позволили говорить, какой мессенджер — WhatsApp или Signal — лучше защищен или еще что-то. Это уже вопрос личных предпочтений. Шифрование, которое используют в этих мессенджерах, его на бытовом уровне и на уровне, скажем так, среднего криминального не взломать, То есть этот вопрос исключительно может быть по силам каким-то государственным органам — правоохранительным или спецслужбам», — сказал собеседник издания.