Раевский сказал, какой мессенджер лучше для сохранения тайны переписки

Звонки и переписки через мессенджеры WhatsApp и Signal имеют практически одинаковую систему шифрования, что позволяет сохранить в тайне звонки и переписки. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на дипломатическое окружение президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского писала, что они являются не просто союзниками, а близкими друзьями. По информации издания, они уже даже не используют официальные дипломатические каналы, а просто звонят друг другу по телефону — по защищенным линиям, WhatsApp и Signal.
«Нету каких-то объективных данных, которые бы позволили говорить, какой мессенджер — WhatsApp или Signal — лучше защищен или еще что-то. Это уже вопрос личных предпочтений. Шифрование, которое используют в этих мессенджерах, его на бытовом уровне и на уровне, скажем так, среднего криминального не взломать, То есть этот вопрос исключительно может быть по силам каким-то государственным органам — правоохранительным или спецслужбам», — сказал собеседник издания.
До этого Раевский также рассказал aif.ru, что разговоры Макрона и Зеленского через мессенджеры WhatsApp и Signal могут перехватить спецслужбы или слить сотрудники самих сервисов.