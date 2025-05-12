«Как нам — воды попить»: на Украине назвали политикой нового образца скандальное видео с Макроном в поезде

Скандальные кадры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем во время визита на Украину ничего не значит для Европы, для нее это новая норма политики. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Парламентарий отметил, то, что для людей — шок и моральное дно, для них — только часть маршрута.
«Как нам — воды попить, так им — вдохновиться по дороге на очередную встречу по вопросам мира и безопасности. Это и есть политика нового образца: Без тормозов. Без совести. Без корней», — написал он.
Результат такой практики, уверен Дмитрук, будет печальным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на появившееся в сети видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер пытаются спрятать от журналистов странный белый пакетик. По ее словам, судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что журналистам удалось застать президента Франции Эммануэля Макрона врасплох прямо во время ночной «посиделки» в Киеве.