«Как нам — воды попить»: на Украине назвали политикой нового образца скандальное видео с Макроном в поезде

Скандальные кадры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем во время визита на Украину ничего не значит для Европы, для нее это новая норма политики. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.