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В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и грозы

В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 764 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются небольшие дожди и грозы. По данным синоптиков, в понедельник, 12 мая, местами пройдут небольшие дожди, по югу до умеренных, локально грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу порывистый. Температура воздуха составит +14, +19°.

Во вторник, 13 мая, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +10, +15°, по югу +16, +21°.

В среду, 14 мая, в некоторых районах республики прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +15, +20°.