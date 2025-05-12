В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и грозы.

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются небольшие дожди и грозы. По данным синоптиков, в понедельник, 12 мая, местами пройдут небольшие дожди, по югу до умеренных, локально грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу порывистый. Температура воздуха составит +14, +19°.