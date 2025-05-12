В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и грозы.

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются небольшие дожди и грозы. По данным синоптиков, в понедельник, 12 мая, местами пройдут небольшие дожди, по югу до умеренных, локально грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу порывистый. Температура воздуха составит +14, +19°.
Во вторник, 13 мая, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +10, +15°, по югу +16, +21°.
В среду, 14 мая, в некоторых районах республики прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +15, +20°.