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Утро начинается с отключений: без горячей воды останутся два района Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 12 мая). Жители Ташкента снова начинают неделю с неприятных новостей — в очередной раз в столице временно отключают горячую воду. На этот раз «повезло» Чиланзарскому и Учтепинскому районам.

Источник: Vaib.Uz

С 12 по 16 мая в этих районах будет приостановлено горячее водоснабжение. Причина — проведение плановых профилактических работ, инициированных предприятием «Таштеплоцентраль». Отключения затронут как жилые дома, так и учреждения, расположенные на десятках улиц и в ряде массивов. Об этом сообщила Veolia.

Горячей воды не будет по следующим улицам:

Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я и 2-я Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, Рахимбобоева и Такачи.

Также отключения затронут следующие массивы и кварталы:

Чиланзар (кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А), Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1 и 2, Бешкайрагач, Изза и Урикзор.

Жителям остаётся только запастись терпением. Надеемся, что отключения действительно принесут результат.