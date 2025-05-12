Утро начинается с отключений: без горячей воды останутся два района Ташкента

С 12 по 16 мая в этих районах будет приостановлено горячее водоснабжение. Причина — проведение плановых профилактических работ, инициированных предприятием «Таштеплоцентраль». Отключения затронут как жилые дома, так и учреждения, расположенные на десятках улиц и в ряде массивов. Об этом сообщила Veolia.
Горячей воды не будет по следующим улицам:
Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я и 2-я Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, Рахимбобоева и Такачи.
Также отключения затронут следующие массивы и кварталы:
Чиланзар (кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А), Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1 и 2, Бешкайрагач, Изза и Урикзор.
Жителям остаётся только запастись терпением. Надеемся, что отключения действительно принесут результат.