Утро начинается с отключений: без горячей воды останутся два района Ташкента

С 12 по 16 мая в этих районах будет приостановлено горячее водоснабжение. Причина — проведение плановых профилактических работ, инициированных предприятием «Таштеплоцентраль». Отключения затронут как жилые дома, так и учреждения, расположенные на десятках улиц и в ряде массивов. Об этом сообщила Veolia.