Сбежавший комик Поперечный* задолжал в РФ по коммунальным платежам

За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже.
Российский комик Данила Поперечный (признан иноагентом на территории РФ), покинувший страну после начала СВО, накопил задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«За Поперечным числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — передает ТАСС слова собеседника. Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении артиста возбуждено дело о взыскании долгов за жилье и коммунальные услуги. При этом производство не затрагивает задолженности по оплате газа, отопления и электричества. Точная сумма долга также не уточняется.
Данила Поперечный — видеоблогер и стендап-комик из Воронежа, начинавший карьеру как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, а затем перешедший к разговорному жанру. В 2024 году он был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и сейчас проживает за рубежом, куда уехал после начала СВО, продолжая вести популярный YouTube-канал с аудиторией свыше 3 млн подписчиков.
*Данила Поперечный признан иноагентом на территории РФ.