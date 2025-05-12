Сбежавший комик Поперечный* задолжал в РФ по коммунальным платежам

Данила Поперечный — видеоблогер и стендап-комик из Воронежа, начинавший карьеру как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, а затем перешедший к разговорному жанру. В 2024 году он был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и сейчас проживает за рубежом, куда уехал после начала СВО, продолжая вести популярный YouTube-канал с аудиторией свыше 3 млн подписчиков.