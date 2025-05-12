Омича наказали за незаконный полет на вертолете

В марте 2025 года над Омском был осуществлен несанкционированный полет на вертолете. Пилот не имел удостоверения, позволяющего управлять винтокрылой машиной. Об этом сообщили 12 мая в местной транспортной прокуратуре.
«Частный пилот привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ за управление воздушным судном с нарушением закона», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что незаконный полет на вертолете типа ВО-105 проходил над областным центром.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местные жители обнаружили над головами очередной тяжелый транспортный самолет.