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Омича наказали за незаконный полет на вертолете

Речь идет о частнике — командире судна.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2025 года над Омском был осуществлен несанкционированный полет на вертолете. Пилот не имел удостоверения, позволяющего управлять винтокрылой машиной. Об этом сообщили 12 мая в местной транспортной прокуратуре.

«Частный пилот привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ за управление воздушным судном с нарушением закона», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что незаконный полет на вертолете типа ВО-105 проходил над областным центром.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные жители обнаружили над головами очередной тяжелый транспортный самолет.