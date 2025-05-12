Никита Серебряков рассказал о значении нового контракта с омским «Авангардом»

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков продлил контракт с клубом до 2030 года. О том, почему это решение далось ему легко, хоккеист рассказал в интервью для официального сайта КХЛ.
По словам Серебрякова, решение было принято быстро и совместно с семьёй.
«Для меня это стабильность и жест доверия к моей работе», — отметил игрок.
Вратарь добавил, что после перехода в команду переживал, ведь ему предстояло заменить популярного среди омичей Павла Хомченко. Однако поддержка фанатов помогла быстро адаптироваться и сосредоточиться на игре.
«Я благодарен болельщикам за поддержку и веру! Мы все будем трудиться, чтобы радовать их. После перехода я переживал, потому что здесь здорово играл Павел Хомченко, а тут прихожу я, и давно без практики. Но болельщики приняли меня сразу, и дальше всё было отлично», — рассказал хоккеист.