Никита Серебряков рассказал о значении нового контракта с омским «Авангардом»

«Я благодарен болельщикам за поддержку и веру! Мы все будем трудиться, чтобы радовать их. После перехода я переживал, потому что здесь здорово играл Павел Хомченко, а тут прихожу я, и давно без практики. Но болельщики приняли меня сразу, и дальше всё было отлично», — рассказал хоккеист.