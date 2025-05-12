Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Серебряков рассказал о значении нового контракта с омским «Авангардом»

Голкипер отметил, что продление соглашения стало для него знаком доверия со стороны клуба.

Источник: Om1 Омск

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков продлил контракт с клубом до 2030 года. О том, почему это решение далось ему легко, хоккеист рассказал в интервью для официального сайта КХЛ.

По словам Серебрякова, решение было принято быстро и совместно с семьёй.

«Для меня это стабильность и жест доверия к моей работе», — отметил игрок.

Вратарь добавил, что после перехода в команду переживал, ведь ему предстояло заменить популярного среди омичей Павла Хомченко. Однако поддержка фанатов помогла быстро адаптироваться и сосредоточиться на игре.

«Я благодарен болельщикам за поддержку и веру! Мы все будем трудиться, чтобы радовать их. После перехода я переживал, потому что здесь здорово играл Павел Хомченко, а тут прихожу я, и давно без практики. Но болельщики приняли меня сразу, и дальше всё было отлично», — рассказал хоккеист.