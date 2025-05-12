В Новосибирской области активизировались охотники за костями мамонтов и бизонов

В Новосибирской области растет число тех, кто хочет заработать на останках вымерших животных. Частными лицами организуются поездки к местам, где вода размывает берега и открывает следы плейстоцена. Формально запретить людям искать, например, кости мамонтов никто не может. Но палеонтологам эта история с «мамонтовыми турами» не кажется безобидной.
Останки мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и других представителей фауны ледникового периода в Новосибирской области чаще всего находят на обрывистых берегах водохранилища или реки Оби. Многие находки, в том числе случайно сделанные рыбаками, туристами, в разное время стали частью музейных коллекций и позволили многое узнать о древней истории региона. Сейчас сценарий «нашел — сдал в музей» редко работает. Большинство искателей на древних останках хочет заработать, но в итоге ценные находки выбрасываются на свалки.
«Львиная доля этих находок, конечно, не продается. Их ценность не деньгами измеряется. Но те, кто жадно всё собирает, этого не понимают. Какое-то время найденные фрагменты бивней, костей, зубов их забавляют, а потом это убирается подальше — в условный гараж. Там это всё лежит, пылится и со временем выбрасывается, — рассказал BFM-Новосибирск палеозоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Сергей Васильев. — И таких примеров, когда люди берут просто чтобы взять, становится всё больше. В Красном Яру, где я работаю на протяжении многих лет, я вижу таких любителей ископаемых костей всё чаще. В Тарадановском Яру такая же картина. Там какой-то товарищ организовал бизнес, возит туристов. Мне показывали видео, как они плывут на лодке вдоль яра и собирают кости, достают целую лопатку бизона. По закону это никак не преследуется. Но, повторю, потом это даже в частных коллекциях не хранится. Те, кто собирает кости вымерших животных, зачастую и узнать не хотят, кому они принадлежали. Такая прихоть, развлечение. И повторю, печально, что просто на свалку потом вывозится то, что могло украсить музейную коллекцию, могло стать открытием. Как с этим бороться, непонятно».
На сайтах объявлений сейчас сотни новосибирских предложений о продаже костей древних животных. Видно, что продавцы не знают, как их оценивать: сначала указывают в ценниках сотни тысяч рублей, даже миллионы. Потом сбрасывают цены, иногда доходя до символических значений.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, как археологические памятники в Новосибирской области лишились охранных зон.