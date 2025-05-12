В Новосибирской области активизировались охотники за костями мамонтов и бизонов

«Львиная доля этих находок, конечно, не продается. Их ценность не деньгами измеряется. Но те, кто жадно всё собирает, этого не понимают. Какое-то время найденные фрагменты бивней, костей, зубов их забавляют, а потом это убирается подальше — в условный гараж. Там это всё лежит, пылится и со временем выбрасывается, — рассказал BFM-Новосибирск палеозоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Сергей Васильев. — И таких примеров, когда люди берут просто чтобы взять, становится всё больше. В Красном Яру, где я работаю на протяжении многих лет, я вижу таких любителей ископаемых костей всё чаще. В Тарадановском Яру такая же картина. Там какой-то товарищ организовал бизнес, возит туристов. Мне показывали видео, как они плывут на лодке вдоль яра и собирают кости, достают целую лопатку бизона. По закону это никак не преследуется. Но, повторю, потом это даже в частных коллекциях не хранится. Те, кто собирает кости вымерших животных, зачастую и узнать не хотят, кому они принадлежали. Такая прихоть, развлечение. И повторю, печально, что просто на свалку потом вывозится то, что могло украсить музейную коллекцию, могло стать открытием. Как с этим бороться, непонятно».