В Омске массово ищут сотрудников на зарплату от 200 до 600 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что за май 2025 года в регионе открыто более 1,3 тысячи вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. При этом медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам апреля 65,1 тысячи рублей.
Чаще всего высокую зарплату предлагают машинистам (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (12%), сварщикам (8%), инженерам ПТО и инженерам-сметчикам (6%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Омской области, по версии аналитиков ресурса, выглядит так:
— врач-стоматолог (от 600 тысяч рублей в месяц);
— руководитель департамента по работе с персоналом (от 400 тысяч рублей);
— управляющий стоматологической клиникой (от 320 тысяч рублей);
— ведущий программист 1С (от 300 тысяч рублей);
— главный инженер (от 250 тысяч рублей);
— руководитель строительства (от 250 тысяч рублей);
— региональный торговый представитель (от 250 тысяч рублей);
— менеджер по продажам лизинговых проектов (от 250 тысяч рублей);
— оператор станка с ЧПУ (от 200 до 500 тысяч рублей);
— менеджер по продажам (от 200 до 400 тысяч рублей).