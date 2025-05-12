В Омске массово ищут сотрудников на зарплату от 200 до 600 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что за май 2025 года в регионе открыто более 1,3 тысячи вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. При этом медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам апреля 65,1 тысячи рублей.