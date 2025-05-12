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В Омске массово ищут сотрудников на зарплату от 200 до 600 тысяч рублей

Аналитики одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии, открытые в Омской области, и выяснили, кому в мае 2025 года предлагают самую высокую зарплату.

Источник: ТАСС

Специалисты отмечают, что за май 2025 года в регионе открыто более 1,3 тысячи вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. При этом медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам апреля 65,1 тысячи рублей.

Чаще всего высокую зарплату предлагают машинистам (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (12%), сварщикам (8%), инженерам ПТО и инженерам-сметчикам (6%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Омской области, по версии аналитиков ресурса, выглядит так:

— врач-стоматолог (от 600 тысяч рублей в месяц);

— руководитель департамента по работе с персоналом (от 400 тысяч рублей);

— управляющий стоматологической клиникой (от 320 тысяч рублей);

— ведущий программист 1С (от 300 тысяч рублей);

— главный инженер (от 250 тысяч рублей);

— руководитель строительства (от 250 тысяч рублей);

— региональный торговый представитель (от 250 тысяч рублей);

— менеджер по продажам лизинговых проектов (от 250 тысяч рублей);

— оператор станка с ЧПУ (от 200 до 500 тысяч рублей);

— менеджер по продажам (от 200 до 400 тысяч рублей).