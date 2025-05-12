«Тесное сближение Британии с ЕС»: на Западе сообщили о новой сделке Лондона и Европы

Пакт может быть представлен уже на текущей неделе. Отмечается, что соглашение сторон приведет к сближению Британии с Евросоюзом. Лондон и ЕС, по данным документа, столкнулись с «величайшей угрозой». Настоящие вызовы требуют от представителей «амбициозного» соглашения в области обороны.