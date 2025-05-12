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«Тесное сближение Британии с ЕС»: на Западе сообщили о новой сделке Лондона и Европы

Times: Британия и страны ЕС представят совместный пакт об обороне и безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Британские и европейские представители вскоре представят совместный пакт об обороне и безопасности. Лондон, вышедший из Евросоюза, вновь станет частью его оборонной политики. Об этом свидетельствуют данные документа, имеющегося у The Times.

Пакт может быть представлен уже на текущей неделе. Отмечается, что соглашение сторон приведет к сближению Британии с Евросоюзом. Лондон и ЕС, по данным документа, столкнулись с «величайшей угрозой». Настоящие вызовы требуют от представителей «амбициозного» соглашения в области обороны.

Как подчеркивается в материале, угрозы связаны, в частности, с украинским конфликтом. Более подробной информации не прилагается.

Между тем, Лондон решил ввести дополнительные санкции в отношении танкеров, якобы состоящих в теневом флоте РФ. Британия считает, что Москва может финансировать СВО за счет теневого флота.