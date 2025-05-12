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Мэр поздравил с победой новосибирский «Локомотив» в Кубке России по волейболу

Команда вернула себе почетный трофей спустя 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал триумфальную победу в Кубке России. Решающие матчи «Финала шести» завершились 11 мая в столице Татарстана. Об этом сообщил Максим Кудрявцев.

В напряженном финальном поединке новосибирские железнодорожники одолели московское «Динамо» со счетом 3:2 и заслуженно взяли золото, написал в своем telegram-канале Кудрявцев.

Мэр Новосибирска поздравил команду с этим значимым достижением.

Эта победа стала исторической для клуба, поскольку «Локомотив» вернул себе почетный трофей спустя 14 лет — последний раз команда праздновала успех в Кубке России в 2011 году.