В Шымкенте заложили храм-памятник на месте гибели православных христиан

«Инициатива возведения мемориального храма в Лисьей балке принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих», — сообщает Митрополия.