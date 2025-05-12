В Шымкенте заложили храм-памятник на месте гибели православных христиан

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. В Шымкенте заложили храм-памятник в честь новомучеников Чимкентских.
Как сообщил Митрополичий округ в Республике Казахстан, строительство мемориальной часовни одобрил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мемориальная часовня заложена в Лисьей балке — месте страдальческой кончины бесчисленного множества православных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян.
Глава Казахстанского Митрополичьего округа митрополит Астанайский и казахстанский Александр совершил чин освящения креста и закладного камня в основание строительства мемориальной часовни.
«Инициатива возведения мемориального храма в Лисьей балке принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих», — сообщает Митрополия.
Предложение о возведении храма-памятника Патриарх Кирилл озвучил в ноябре 2024 года, когда встречался со спикером сената Мауленом Ашимбаевым. Создание памятной часовни послужит делу увековечения памяти православных иерархов, священнослужителей и мирян, пострадавших за веру на территории современного Южного Казахстана в ХХ столетии, отметили в Митрополии.
«Проект возведения мемориальной часовни, получивший благословение Святейшего Патриарха Кирилла, был рассмотрен Токаевым. Касым-Жомарт Кемелевич, изучив вопрос, одобрил создание в Лисьей балке двух религиозных мемориалов — православной часовни и мусульманской мечети, поскольку в данном месте нашли последнее упокоение невинно убиенные представители двух ведущих традиционных казахстанских конфессий — Ислама и Православия», — говорится в сообщении.
Храм будет возводиться на средства благотворителей и добровольные пожертвования верующих.